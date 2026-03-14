Krieg in Nahost

Der Iran hat Ölanlagen in den Vereingten Arabischen Emiraten zu legitimen Zielen erklärt. (AP / Altaf Qadri)

Iranische Medien berichten, eine Rakete habe ein Industriegebiet in der Stadt Isfahan getroffen. Dabei seien 15 Menschen getötet worden. Israels Verteidigungsminister Katz erklärte, der Kampf gegen Teheran gehe nun in die "entscheidende Phase".

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den ersten beiden Wochen des Iran-Krieges rund 400 Angriffswellen auf tausende Ziele geflogen. Der Iran wiederum griff erneut Ziele in den Golfstaaten an. Trümmer einer abgeschossenen Drohne setzten im Emirat Fudschaira eine Ölanlage in Brand. Verletzt wurde niemand.

US-Präsident Trump kündigte an, dass die amerikanische Marine bald Tanker durch die Straße von Hormus eskortieren werde. Ein Datum nannte er nicht. Trump erklärte weiter, er hoffe darauf, dass sich andere Länder an einer Marinemission in der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge beteiligten. Mehreren indischen Schiffen hat der Iran heute die Durchfahrt erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.