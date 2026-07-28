Fragen und Antworten

Welche Konsequenzen sollten aus dem Anschlag auf den Berliner CSD gezogen werden?. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Was wussten die Behörden über den mutmaßlichen CSD-Attentäter?

Der mutmaßliche Berliner CSD-Attentäter war laut Medienrecherchen von den Sicherheitsbehörden als islamistische sogenannte "Hochrisiko-Person" eingestuft. Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, kam das Bundeskriminalamt (BKA) durch sein Risiko-Bewertungsinstrument "RADAR-iTE" zu dieser Einschätzung.

Zuvor war lediglich bekannt, dass der Islamist als "Gefährder" eingestuft wurde. Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) stuft das BKA derzeit 410 Menschen als islamistische Gefährder ein. Diese seien dem Bereich des islamistischen Terrorismus/Extremismus zuzuordnen. Als Gefährder gelten Menschen, denen größere Gewalttaten wie Anschläge zugetraut werden.

Warum gibt es jetzt Kritik am Amtsgericht Tiergarten?

Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte der mutmaßliche Täter vergeblich versucht, sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien anzuschließen. Im Mai verurteilte ihn ein Jugendschöffengericht am Amtsgericht Tiergarten zu 22 Monaten Jugendstrafe - unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Strafe wurde zu einer sogenannten Vorbewährung ausgesetzt.

Eine Vorbewährung ist eine Möglichkeit, die das deutsche Jugendstrafrecht bietet. Ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, sollte so erst sechs Monate später entschieden werden, und nur erfolgen, wenn der Angeklagte seinen Auflagen nachkommt, regelmäßig Beratungsgespräche besuche und sich straffrei verhält. Das Urteil war noch nicht rechtskräftig, weil die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Rechtsmittel einlegte. Das Gericht hob einen Haftbefehl aber auf und der Mann kam frei.

Welche politischen Forderungen stehen nun im Raum?

Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, verlangt, das Vorgehen gegen als Gefährder eingestufte Personen zu verschärfen. Es brauche Regeln, "dass Gefährder nicht nach Jugendstrafrecht behandelt werden und schon gleich gar nicht auf Bewährung in Freiheit kommen", sagte Dobrindt im ARD-Fernsehen. Eine "Präventivhaft für Gefährder" sei aus seiner Sicht "zwingend notwendig". Zuvor hatte Dobrindt bereits in der "Bild"-Zeitung ein Drei-Punkte-Sicherheitspaket angekündigt. Der CSU-Politiker plädiert auch für einen verstärkten Einsatz elektronischer Fußfesseln.

Die CSU will mit dem Koalitionspartner SPD die elektronische Fußfessel als Mittel zur Überwachung sogenannter extremistischer Gefährder in den Blick nehmen. "Ich glaube, dass wir durchaus im Lichte dieser Ereignisse kurzfristig reden können über das Thema Fußfessel", sagte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hoffmann, im Deutschlandfunk . Unter anderem diesen Punkt hatte auch Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, schon ins Gespräch gebracht. Hoffmann betonte, zunächst sollte man den gesamten Sachverhalt betrachten, der dem Anschlag von Berlin vorausging, einschließlich des strafrechtlichen Verfahrens gegen den mutmaßlichen Täter.

Wie wird innerhalb der muslimischen Community diskutiert?

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat den Anschlag in Berlin verurteilt. "Wo Menschen aufgrund ihrer Identität oder ihrer Lebensweise zur Zielscheibe von Gewalt werden, werden die Grundwerte unseres Zusammenlebens angegriffen", teilte die Organisation in Köln mit. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten", hieß es weiter.



Güvercin ist Beisitzer im Landesvorstand der FDP Berlin und Jury-Mitglied in der europäisch-israelischen Lobby-Organisation ELNET. Die liberal-muslimische Alhambra-Gesellschaft hat zu einer klaren Haltung gegen Islamismus aufgerufen. Der Mitbegründer des Vereins, Güvercin, sagte im Deutschlandfunk , es brauche mehr Engagement auch aus der muslimischen Gemeinde, um islamistischen Akteuren entgegenzuwirken. Grundsätzlich seien junge Menschen vor allem in sozialen Medien Einflussversuchen ausgesetzt.Güvercin ist Beisitzer im Landesvorstand der FDP Berlin und Jury-Mitglied in der europäisch-israelischen Lobby-Organisation ELNET.

Ein 21-jähriger Deutscher mit libanesischen Wurzeln und Verbindungen zum islamistischen Terror soll am Rande des CSD in Berlin am Samstagabend Menschen mit einem Van angefahren und mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Eine Frau aus Polen wurde tödlich und weitere 29 Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Bei seiner Festnahme am Sonntagabend wurde der 21-Jährige von Einsatzkräften erschossen.

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Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.