Betreuung einer Frau im Rollstuhl (Symbolbild zur Illustration des Themas) (IMAGO / Bihlmayerfotografie)

Präsident Dulger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, nötig sei dafür ein verbindlicher Nachhaltigkeits-Mechanismus, der sich an der demografischen Entwicklung orientiere. Zudem sollten die Leistungen stärker auf diejenigen konzentriert werden, die besonders lange und intensiv auf Hilfe angewiesen seien. Darüber hinaus forderte der Arbeitgeberpräsident, versicherungsfremde Leistungen aus Steuermitteln zu finanzieren, statt sie den Beitragszahlern aufzubürden. In diesem Sinne brauche die Pflegeversicherung eine strukturelle Neuordnung, meinte Dulger.

In Deutschland werden die zu entrichtenden Beiträge sowohl von den Beschäftigten als auch von Arbeitgebern bezahlt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.