Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, ging sie im Vergleich zum Vormonat um 58.000 auf 2,95 Millionen zurück. Im Vergleich zum Mai 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen jedoch um 31.000. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,3 Prozent.
Bei der Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an Maßnahmen der Arbeitsförderung und kurzfristig Erkrankte mit einbezieht, gab es im Vormonatsvergleich saisonbereinigt keine Bewegung. Verglichen mit März vor einem Jahr sank sie um 4.000 auf 3,69 Millionen.
BA-Chefin Nahles sprach von einer Frühjahrsbelebung, die "nicht wirklich in Fahrt gekommen" sei.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.