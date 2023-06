Vier-Tage-Woche

Warum es auf die Produktivität ankommt

Für eine Vier-Tage-Woche ist die Produktivität entscheidend: Wenn Beschäftigte bei gleichem Gehalt weniger arbeiten, müssen sie in weniger Zeit das Gleiche leisten. In Spanien treibt die Politik das Modell voran, auch in Deutschland gibt es Ansätze.

Dohmen, Casper;Kellner, Hans-Günther | 23. Juni 2023, 18:40 Uhr