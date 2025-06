Die Stahlwerke von Betreiber ArcelorMittal in Bremen und Eisenhüttenstadt werden nicht mit Wasserstoff, sondern weiterhin mit Kohle betrieben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Aufgrund der Marktsituation und der geringen Verfügbarkeit von Wasserstoff könnten die Pläne nicht weiterverfolgt werden, teilte der Konzern mit. Die in Aussicht gestellten Fördergelder des Bundes in Höhe von 1,3 Milliarden Euro nehme man nicht in Anspruch.

Der Bremer Senat reagierte in einer ersten Stellungnahme verärgert. Das Bundeswirtschaftsministerium bedauerte die Entwicklung und betonte, es handele sich um eine privatwirtschaftliche Entscheidung. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, man werde alles tun, um die Arbeitsplätze in Eisenhüttenstadt zu schützen.

