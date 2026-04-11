Nach Mondumrundung

Der Moment der Wasserung im Pazifik. Die Orion-Kapsel hängt an drei rot-weißen Fallschirmen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Bill Ingalls)

Die Raumkapsel erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40.000 Kilometern pro Stunde. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre wurde sie Temperaturen von etwa 2.800 Grad Celsius ausgesetzt.

Die US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen hatten ihre Mission zur Mondumrundung am ersten April begonnen. In ihrem Verlauf waren sie weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor.

Die US-Weltraumbehörde NASA strebt für 2028 wieder eine Mondlandung an. Zuletzt waren Astronauten der "Apollo 17"-Mission 1972 auf dem Mond gelandet.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.