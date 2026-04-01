Das Raktensystem "Artemis 2" auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral (Archivfoto). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jennifer Briggs)

In einem Zeitfenster bis zum 6. April ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida der Start der Mission "Artemis II" geplant. Der Startzeitpunkt hängt vom Wetter ab. Zudem könnten technische Probleme die Mission verzögern.

Der Start war mehrfach verschoben worden. Zuletzt im Februar, als es ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen gab.

Bei dem zehntägigen Testflug sollen drei US-Astronauten und ein Kanadier an Bord der Orion-Kapsel den Erdtrabanten umrunden und sich dabei so weit von der Erde entfernen wie ‌nie ein ‌Mensch zuvor. Die Mission gilt als entscheidender Schritt der USA, um ​im Wettlauf mit China ihre Führungsrolle im All zu behaupten. "Artemis II" bereitet künftige bemannte Mondlandungen vor, die ab 2028 vorgesehen ‌sind.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.