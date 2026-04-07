Nach Mondumrundung

Der Mond, aufgenommen von einer Kamera außerhalb des Orion-Raumschiffs (Uncredited / NASA / AP / dpa / Uncredited)

Auf seinem Flug entfernte sich das Raumschiff weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor. Wie erwartet verloren die Astronauten dabei auch für kurze Zeit den Kontakt zur Erde. Nach rund 40 Minuten wurde die Verbindung wieder hergestellt. Die größte Entfernung zur Erde betrug zwischenzeitlich knapp 407.000 Kilometer. Das sind gut 6.000 Kilometer mehr als beim bisherigen Rekord der "Apollo 13"-Mission im Jahr 1970.

Der Rückflug der "Orion"-Kapsel zur Erde soll etwa vier Tage dauern. Die Landung ist für den frühen Samstagmorgen geplant. US-Präsident Trump gratulierte der Crew bereits und bezeichnete die vier Astronauten - drei Männer und eine Frau - als "moderne Pioniere". Er sprach außerdem eine Einladung ins Weiße Haus aus.

"Artemis 2" ist die erste bemannte Mission in Richtung Mond seit mehr als 50 Jahren. Für das Jahr 2028 strebt die NASA auch wieder eine Landung auf dem Mond an.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.