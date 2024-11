Forum neuer Musik 2024: Der Komponist Samir Odeh-Tamimi

L’apocalypse arabe

Samir Odeh-Tamimi reibt sich am Zustand im arabischen Raum und artikuliert Zorn über immer neue Inhumanität in der Welt. Sein 2021 in Aix-en-Provence uraufgeführtes Musiktheater „L’apocalypse arabe“ ist dafür ein Schlüsselwerk.