Abschiebeflug nach Bagdad

Die jesidische Familie wohnte laut rbb seit 2022 mit vier minderjährigen Kindern in Lychen in der Uckermark. Sie hatte 2014 im Irak die Gräueltaten der Terrormiliz IS überlebt, die Deutschland später offiziell als Völkermord an den Jesiden anerkannte. Wie viele andere Angehörige der ethnisch-religiösen Minderheit fand die Familie Aufnahme in der Bundesrepublik. Ihr Asylantrag wurde jedoch Anfang 2023 abgelehnt. Der rbb zitiert aus dem Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge , wonach die Familie "aus asylfremden Motiven, zwecks besserer Zukunftschancen" nach Deutschland gekommen sein soll.

Gericht äußert Zweifel an der BAMF-Entscheidung - zu spät

Zwei Jahre lang bemühten sich die Eltern um ein weiteres Bleiberecht in Deutschland . Am Dienstag hatten sie Erfolg: Das Verwaltungsgericht Potsdam äußerte laut rbb in einem Beschluss ernstliche Zweifel daran, dass die Ablehnung des Asylantrags durch das BAMF rechtmäßig war. Als der Beschluss einging, befand sich der Abschiebeflug jedoch schon auf dem Weg von Leipzig/Halle nach Bagdad.

Ob die jesidische Familie nun nach Deutschland zurückgeholt wird, ist unklar. Das Innenministerium in Potsdam erklärte auf Anfrage des Senders, es sei Aufgabe des BAMF, "den Gerichtsbeschluss einzuordnen und ggf. weitere Schritte zu veranlassen".

Angeblich nur alleinstehende Männer abgeschoben

Die thüringische Justizministerin Meißner hatte gestern erklärt, bei den aus verschiedenen Bundesländern abgeschobenen Irakern habe es sich um ausreisepflichtige und alleinstehende Männer gehandelt, von denen einige strafrechtlich in Erscheinung getreten seien.

Nach Angaben des rbb war von der jesidischen Familie kein Mitglied in Deutschland straffällig geworden. Die vier Kinder im Alter von 5, 12, 15 und 17 Jahren gingen in Lychen in die Kita und zur Schule.

