Nationale Akademie der Wissenschaften

Die Deutschen trinken und essen zu ungesund. In Deutschland sind Softgetränke oftmals wesentlich süßer als in Ländern, die Zucker höher besteuern. (imago / imagebroker / Oleksandr Latkun)

Solche Abgaben hätten in anderen Ländern wie Großbritannien den Konsum von Zucker und zuckergesüßten Getränken nachweislich reduziert, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme. Auch in Deutschland sei mit positiven Effekten auf die Bevölkerungsgesundheit und weniger krankheitsbedingten Versorgungskosten zu rechnen. Hintergrund der Empfehlung ist vor allem das Thema Fettleibigkeit. In Deutschland gebe es eine Adipositas-Epidemie, konstatiert die Leopoldina. Fast jedes sechste Kind im Alter von 3 bis 17 Jahren sei betroffen. Trotz bisheriger politischer Anstrengungen und Strategien gehe die Erkrankungshäufigkeit nicht zurück.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.