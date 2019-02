Auch positiv und motivierend Das Phänomen Stress

Es gehört in unserer Leistungsgesellschaft fast zum guten Ton: sich gestresst zu fühlen. 85% der Deutschen ergeht es so – ob am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr oder in der Freizeit. Doch Stress muss nicht automatisch negativ sein.

Eine Sendung von Thekla Jahn und Dörte Hinrichs (Moderation)