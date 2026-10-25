Ein Audi auf der Detroit-Auto-Show (dpa)

Trump kündigte im Bundesstaat Georgia an der Ostküste in seiner Rede vor Anhängern an, dass Audi im nächsten Monat mit dem Bau eines riesigen Werks in dem Bundesstaat beginnen werde. Dort sollten jährlich 200.000 Autos produziert werden. Er rief dann Audi-Chef Döllner auf die Bühne, der Trump vor den US-Parlamentswahlen am 3. November wiederum für dessen Unterstützung dankte.

In einer Mitteilung des Konzerns heißt es, dass der Baubeginn des Werks für 2027 vorgesehen sei. Erstmals plane die Marke ein eigenes Werk in den USA. Rund 4.500 Jobs sollten geschaffen und rund 3,6 Milliarden Euro investiert werden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.