Wirtschaft

Audi kündigt während Wahlkampfveranstaltung von Trump erstes eigenes Werk in den USA an

Audi baut für vier Milliarden Dollar sein erstes eigenes Werk in den USA. Das kündigte US-Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Georgia an. Er rief dann Audi-Chef Döllner auf die Bühne, der Trump für dessen Unterstützung dankte. In dem Werk sollen jährlich 200.000 SUVs vom Band laufen.