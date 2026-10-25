Wirtschaft
Audi kündigt während Wahlkampfveranstaltung von Trump erstes eigenes Werk in den USA an

Audi baut für vier Milliarden Dollar sein erstes eigenes Werk in den USA. Das kündigte US-Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Georgia an. Er rief dann Audi-Chef Döllner auf die Bühne, der Trump für dessen Unterstützung dankte. In dem Werk sollen jährlich 200.000 SUVs vom Band laufen.

    US-Präsident Donald Trump begrüßt Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Guardian Centers of Georgia. Döllner lächelt.
    US-Präsident Donald Trump begrüßt Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Guardian Centers of Georgia. (Mike Stewart / AP / dpa )
    Audi zufolge sollen durch die Investition rund 4.500 Arbeitsplätze ⁠entstehen. Der Baubeginn sei für das ⁠kommende Jahr geplant, die Produktion solle Anfang ‌der 2030er Jahre anlaufen.
    Audi importiert bisher ‌alle Fahrzeuge für den amerikanischen Markt aus Europa oder Mexiko. Die Volkswagen-Tochter wird deshalb von den US-Zöllen stark belastet. Trump hat Autohersteller wiederholt aufgefordert, in den USA zu produzieren.
    Anfang November finden in den Vereinigten Staaten die Zwischenwahlen statt.
    Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.