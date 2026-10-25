Audi zufolge sollen durch die Investition rund 4.500 Arbeitsplätze entstehen. Der Baubeginn sei für das kommende Jahr geplant, die Produktion solle Anfang der 2030er Jahre anlaufen.
Audi importiert bisher alle Fahrzeuge für den amerikanischen Markt aus Europa oder Mexiko. Die Volkswagen-Tochter wird deshalb von den US-Zöllen stark belastet. Trump hat Autohersteller wiederholt aufgefordert, in den USA zu produzieren.
Anfang November finden in den Vereinigten Staaten die Zwischenwahlen statt.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.