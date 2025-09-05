Bundeshaushalt

Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt letzte Hand an den Etat für das laufende Jahr (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Demnach sollen die Ausgaben bei 502,5 Milliarden Euro liegen. Das ist etwas weniger als bisher vorgesehen. Die Neuverschuldung wird unverändert knapp 82 Milliarden Euro betragen. Hinzu kommen noch Milliardenkredite für das Infrastruktur-Sondervermögen und für die Bundeswehr.

Haase (CDU): "Grundlage für Sicherheit und Wachstum"

Der CDU-Haushaltspolitiker Haase erklärte, der Etat schaffe die Grundlagen für Sicherheit und Wachstum. Kritik kam von der Opposition. Der Grünen-Politiker Schäfer sagte, die Koalition aus Union und SPD mache Klientelpolitik und nutze Milliarden aus dem Sondervermögen für die Infrastruktur, um Haushaltslöcher zu stopfen. Der Linken-Politiker Bartsch sprach von einem, Zitat, finanzpolitischen Husarenstück.

Formaler Beschluss in der zweiten Septemberhälfte

Formal beschlossen werden soll der Haushalt, an dem die Ampel-Regierung zerbrochen war, in der zweiten September-Hälfte mit der Mehrheit der neuen Koalition aus Union und SPD. In der Bereinigungssitzung ging es darum, wie viel Geld die einzelnen Ministerien in diesem Jahr noch ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden. Die Fraktionen wollen heute die Einzelheiten erläutern.

