Der iranische Außenminister Abbas Araghch reist offenbar nach Islamabad. (picture alliance / Sipa USA / Kommersant Photo Agency)

Die Nachrichtenagenturen Reuters, AP und AFP melden, Araghtschi könnte noch heute in der Hauptstadt Islamabad eintreffen. Die staatliche iranische Agentur IRNA bestätigte eine Reise des Ministers nach Pakistan sowie nach Oman und Russland. Pakistan tritt im Iran-Krieg als Vermittler zwischen der Islamischen Republik und den USA auf. Insofern könnte Araghtschis Besuch auf neue Gespräche hindeuten.

Die geplante zweite Runde der Verhandlungen in Islamabad war diese Woche nicht zustandegekommen. Der Iran weigerte sich teilzunehmen und verwies auf die anhaltende US-Teilblockade der Straße von Hormus. Letztlich flog dann auch US-Vizepräsident Vance nicht nach Islamabad. Zuletzt erklärte Verteidigungsminister Hegseth, Teheran habe jetzt die Gelegenheit zu einem guten Abkommen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.