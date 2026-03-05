Naher Osten

Die Leiterin der Außenpolitik der Europäischen Union, Kaja Kallas, beruft eine Videokonferenz der EU-Außenminister ein. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Dabei soll es unter anderem um die iranischen Angriffe auf die Golfregion und die Auswirkungen für die Weltwirtschaft gehen. Einberufen wurde das Treffen von der EU-Außenbeauftragten Kallas.

Der Iran hat als Reaktion auf die israelisch-amerikanischen Angriffe wiederholt Militärstützpunkte und Botschaften der USA attackiert - unter anderem in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Teheran drohte zudem damit, alle Schiffe in der Straße von Hormus zu zerstören. Die Meerenge gilt als Nadelöhr für den globalen Container- und Tankerverkehr.

Vor der Küste von Kuwait wurde am Morgen ein Tanker bei einer Explosion beschädigt. Nach Angaben der britischen Seefahrtsbehörde blieb die Besatzung unverletzt. Die iranische Revolutionsgarde teilte ihrerseits mit, einen US-Tanker in der Region beschossen zu haben. Ob es sich um dasselbe Schiff handelt, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.