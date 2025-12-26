Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Eine solche Mission diene nicht allein der Vermittlung, sondern müsse im Zweifel auch ganz konkret Sicherheit herstellen. Dass deutsche Soldaten dies in genau dieser Region tun, könnten sich viele nicht vorstellen, so der CDU-Politiker.

Die anstehende zweite Phase des 20-Punkte-Friedensplans sieht eine Entwaffnung der Hamas und die Einsetzung einer internationalen Truppe vor. Wadephul mahnte eine zügige Umsetzung an. Es dürfe nicht dazu kommen, dass sich die derzeitige Teilung Gazas in einen von der israelischen Armee kontrollierten Teil und ein zunehmend wieder von der Hamas kontrolliertes Gebiet dauerhaft verfestige.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.