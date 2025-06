Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) führt derzeit Gespräche im Mittleren und Nahen Osten - hier am Samstag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Der CDU-Politiker sagte gestern Abend im ARD-Fernsehen, es gebe die gemeinsame Erwartung, dass innerhalb der nächsten Woche auf beiden Seiten ein ernsthafter Versuch gemacht werde, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Er sei diesbezüglich "hoffnungsfroh", so Wadephul wörtlich. Der Minister erklärte, um zu Kompromissen zu kommen, habe er in der Region darum gebeten, Gespräche mit Iran zu führen, so wie Deutschland Gespräche mit Israel führe.

Der Bundesaußenminister hatte in den vergangenen Tagen Ägypten, Saudi-Arabien und Katar bereist. Heute will er sich nach eigenen Angaben noch einmal mit dem Außenminister von Oman beraten. Laut Wadephul sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien bereit, mit dem Iran über dessen Atomprogramm zu verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.