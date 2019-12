Die frühere Spitzensportlerin und Autorin Ines Geipel kritisiert, dass es in Deutschland so schwer fällt, die Wende von 1989 als das große Identitätsereignis anzunehmen. Der Westen sei an der Wende nicht beteiligt gewesen. Der Osten hadere mit den Ereignissen von 1989, sagte die Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Mit Blick auf den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung im kommenden Jahr regte Frau Geipel an, die Ostdeutschen für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen, damit sie endlich erlöst würden und erkennen könnten, dass sie Deutschland friedlich die Einheit gebracht hätten. 1989 sei ein Glückserlebnis gewesen. Entsprechend bedürfe es einer Glückserzählung.

(Deutschlandradio / Amac Garbe)Ines Geipel über die DDR-Diktatur / Von der DDR-Spitzensportlerin zur Schriftstellerin

Als Weltrekord-Athletin wird sie in der DDR gefeiert, während Zwangsdoping ihrem Körper zusetzt. Sie lernt die volle Härte des Regimes kennen, Bis heute sei, so Geipel im Dlf, die Gründungsgeschichte der DDR nicht richtig erzählt worden.

Beim Gedenken an den Mauerfall habe im zu Ende gehenden Jahr 2019 der Streit dominiert. Frau Geipel kritisierte, dass in einer Gesellschaft, die lange Zeit über Angst funktioniert habe, nun die Angst neu "beatmet" werde. Die Menschen müssten sich aus den destruktiven Energien herausarbeiten. Sie warnte vor einer Neuauflage eines Spaltungssyndroms.

Das vollständige Interview folgt in Kürze