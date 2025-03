Personalie

Baerbock soll Präsidentin der UNO-Generalversammlung werden

Außenministerin Baerbock soll nach dem Willen der Bundesregierung eine führende Position bei den Vereinten Nationen in New York erhalten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sie als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UNO-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025/26 benannt werden.