Präsidentin der UNO-Vollversammlung
Baerbock warnt vor weiterem Zerfall der Weltordnung

Die Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Baerbock, warnt vor den Folgen der von US-Präsident Trump verlangten Annexion Grönlands. Sollte nun ein weiteres Land territoriale Ansprüche mit Gewalt durchsetzen, könnte man künftig in keinem Land mehr ruhig schlafen, sagte Baerbock im Deutschlandfunk. Dabei zog sie Parallelen zum russischen Überfall auf die Ukraine.

    Annalena Baerbock trägt ein graues Sakko und schaut nach rechts über ihre Schulter.
    Die Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Annalena Baerbock (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)
    Die ehemalige Bundesaußenministerin sagte im Deutschlandfunk, eigentlich sollten die USA und Russland als ständige Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat für Frieden sorgen. Stattdessen träten sie die internationalen Regeln mit Füßen. Das bedeute Unsicherheit für alle, sagte Baerbock. Die Friedensordnung der Vereinten Nationen werde offensiv attackiert. Sie müsse verteidigt werden, denn: "Die Charta der Vereinten Nationen ist unsere Lebensversicherung."
    Wenn Trump nun jenen Staaten mit Strafzöllen drohe, die sich gegen seine Grönland-Pläne stellen, sei das ein "Schuss ins eigene wirtschaftliche Knie". Die USA seien stark verschuldet und hätten ein Interesse daran, weiter Handel zu betreiben.

