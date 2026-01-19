Grönland-Streit

António Costa, Präsident des Europäischen Rates, lädt zu einem Sondergipfel. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Costa erklärte außerdem, man wolle weiterhin konstruktiv mit den USA zusammenzuarbeiten. Es gebe ein gemeinsames transatlantisches Interesse an Frieden und Sicherheit in der Arktis, insbesondere durch Zusammenarbeit im Rahmen der Nato.

Bundesfinanzminister Klingbeil sprach sich für eine "gemeinsame deutliche Antwort der Europäer" aus. Diese sei nun entscheidend, betonte der SPD-Politiker. Mehrere Wirtschaftsverbände unterstützten diese Position. Bundesaußenminister Wadephul stellte die ursprünglich für Mittwoch geplante Unterzeichnung des EU-Handelsabkommens mit den USA infrage. Damit würden ab 6. Februar automatisch zusätzliche Zölle für die USA im Volumen von 93 Milliarden Euro gelten.

Macron schlägt "Handels-Bazooka" vor

Frankreich signalisierte, die Aktivierung des sogenannten Anti-Coercion Instrument (ACI) beantragen zu wollen, wie es aus dem Umfeld von Präsident Macron hieß. Das Instrument wird auch als "Handels-Bazooka" bezeichnet, weil es der EU weitreichende und flexible Möglichkeiten gibt. Das Gesetz ermöglicht, Vergeltungszölle auf den Import von US-Waren zu verhängen. Zudem könnten US-Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden – oder für bestimmte Produkte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen erlassen werden.

Auslöser ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, ab dem 1. Februar einen zusätzlichen zehnprozentigen Zoll auf Waren aus bestimmten EU-Ländern zu erheben, die sich gegen einen US-Kauf oder eine Annexion des zu Dänemark ​gehörenden Grönlands wehren. Deutschland und die übrigen betroffenen Länder kritisierten die angekündigten Sonderzölle in einer gemeinsamen Erklärung scharf.

