Asienreise

Außenministerin Annalena Baerbock hat Südkorea die Unterstützung Deutschlands auch in regionalen Konflikten angeboten. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Sie sagte nach einem Treffen mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin, so wie andere Nationen für die Sicherheit in Europa einstünden, müsse man auch die Sorgen und Nöte in der Region ernst nehmen. Dies betreffe sowohl die Bedrohung durch Nordkorea als auch die Spannungen in der Taiwanstraße. Baerbock positionierte sich damit anders als der französische Präsident Macron, der in der vergangenen Woche angedeutet hatte, dass er diese Konflikte für die EU nicht als vorrangig betrachte.

Baerbock dankte Südkorea für die Unterstützung der Ukraine nach dem Angriff Russlands und lobte die Annäherung zwischen dem Land und Japan, ihrem nächsten Reiseziel. Das Verhältnis der beiden Staaten war jahrzehntelang durch den Umgang mit Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg belastet.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.