Geboren 1993, ist der Bariton Konstantin Krimmel seit 2021 festes Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper in München. (Geoffroy Schied)

Musik-Laufplan

Nachthelle, D 892 (op. posth. 134).

Lied für eine Singstimme, vierstimmigen Männerchor und Klavier

Länge: 05:23

Interpretation: Daniel Behle (Tenor), Sveinung Bjelland (Klavier), RIAS-Kammerchor

Komposition: Franz Schubert

Label: CAPRICCIO

Best.-Nr: 5086

Ich wollte wie Orpheus singen

Länge: 02:19

Interpretation: Reinhard Mey

Komposition: Reinhard Mey

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD 16905 CP

Bagatelle für Klavier, op. 1 Nr. 2

Länge: 03:38

Interpretation: Hélène Grimaud (Klavier)

Komposition: Valentin Silvestrov

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4835710

Die Uhr. Ballade für eine Singstimme und Klavier, op. 123 Nr. 3

Länge: 04:51

Interpretation: Hermann Prey (Bariton), Helmut Deutsch (Klavier)

Komposition: Carl Loewe

Label: Intercord

Best.-Nr: INT 860.850

That's life

Länge: 03:09

Interpretation: Frank Sinatra

Komposition: Dean Kay, Kelly Gordon

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: I1877804

She used to be mine

aus: Waitress. Musical

Länge: 04:21

Interpretation: Jessie Mueller

Komposition: Sara Bareilles

Label: DMI Soundtracks

Best.-Nr: 2-555320

O, du mein holder Abendstern. 3. Aufzug, 2. Szene

aus: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Große romantische Oper in 3 Aufzügen, WWV 70

Länge: 02:57

Interpretation: Christian Gerhaher (Bariton), Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Marek Janowski

Komposition: Richard Wagner

Label: Penta Tone NL

Best.-Nr: PTC5186405

A whole new world

aus: Aladdin. Film

Länge: 02:42

Interpretation: Brad Kane, Lea Salonga

Komposition: Alan Menken

Label: Walt Disney Records

Best.-Nr: 3063672

Nr. 16: Die liebe Farbe. Etwas langsam

aus: schöne Müllerin. Liederzyklus für Singstimme und Klavier, D 795 (op. 25)

Länge: 05:32

Interpretation: Konstantin Krimmel (Bariton), Daniel Heide (Klavier)

Komposition: Franz Schubert

Label: ALPHA

Bring him home

Länge: 04:15

Interpretation: John Owen-Jones

Komposition: Alain Boublil

Label: Exallshow / Warner Music Group Company

"Der Vogelfänger bin ich ja". Arie des Papageno, 1. Akt

aus: Die Zauberflöte. Singspiel in 2 Akten, KV 620

Länge: 02:48

Interpretation: Wolfgang Brendel (Bariton), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Bernard Haitink

Komposition: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Seraphim

Best.-Nr: 569098-2; 569100-2

Böhmischer Traum

Länge: 03:45

Interpretation: Die Innsbrucker Böhmische

Komposition: Norbert Gälle

Label: KOCH UNIVERSAL

Best.-Nr: 1739941