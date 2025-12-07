Altersversorgung

Bundesarbeitsministerin Bas (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Südekum ist Berater von Finanzminister Klingbeil. Bas kündigte an, der Vorschlag werde in der Rentenkommission ebenso besprochen werden, wie die bisherige Kopplung des Rentenbeginns an das Lebensalter.

Der Plan Südekums würde bedeuten, dass Menschen, die schon in jungen Jahren in die Rentenkasse einzahlen, früher in Rente gehen könnten. Für Akademiker würde dies dazu führen, dass sie später in Rente gehen, falls sie erst nach dem Studium beginnen, Rentenbeiträge zu bezahlen.

Rentenkommission

Nach monatelangen Diskussionen hatte der Bundestag am Freitag für das Rentenpaket gestimmt, es muss noch den Bundesrat passieren. Streit gab es in der Frage nach der Stabilisierung des Rentenniveaus und der Ausweitung der Mütterrente. Noch vor Weihnachten soll eine Rentenkommission eingesetzt werden. Bis Mitte 2026 sollen Vorschläge vorliegen – die dann rasch in ein Gesetzgebungsverfahren münden sollen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.