SPD

Bas: Parteivorsitz ist historische Aufgabe

Die nach dem SPD-Parteivorsitz strebende Arbeits- und Sozialministerin Bas hat das Amt als historische Aufgabe bezeichnet. In der Parteizentrale in Berlin kündigte sie an, soziale Sicherheit und Bildungsgerechtigkeit ins Zentrum ihrer Arbeit zu stellen.