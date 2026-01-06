Brandanschlag in Berlin

Zehntausende Menschen im Südwesten der Hauptstadt haben noch keinen Strom. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Der aktuelle Entwurf des Gesetzes zu einheitlichen Regeln für den Schutz kritischer Infrastrukturen werde der realen Bedrohungslage nicht gerecht, kritisierte Lösch. Das sogenannte Kritis-Dachgesetz soll nach Angaben der Bundesregierung Deutschland widerstandsfähiger gegen Krisen und Angriffe machen. Dafür sollen einheitliche Mindeststandards, Risikoanalysen und ein Störungsmonitoring eingeführt werden. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte im ZDF die Stärkung der kritischen Infrastruktur gefordert.

Nach dem Anschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin sind immer noch fast 30.000 Haushalte ohne Strom.

