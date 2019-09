Begleitgalaxien der Milchstraße Die Wolken des Herrn Magellan

Vor 500 Jahren ist der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan im Auftrag Spaniens in See gestochen, um die Westroute ins heutige Indonesien zu finden. Als er im November 1519 zwei größere Nebelflecken am Himmel sah, war schon weit auf der Südhalbkugel.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek