Regierungsangaben

Libanesische Rettungskräfte beten in einer Kirche für fünf Menschen, die bei Angriffen im Norden Beiruts getötet wurden. (picture alliance / Anadolu / Houssam Shbaro)

Wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte, wurden seit dem 2. März 850 Menschen getötet, darunter 107 Kinder. Zudem habe es in den vergangenen zwei Wochen infolge der Kämpfe mindestens 2.000 Verletzte gegeben.

In der vorhergehenden Nacht soll es unter anderem bei Angriffen auf ein Wohnhaus in der Nähe von Sidon und auf das weiter südlich gelegene Dorf Katrani Tote und Verletzte gegeben haben. Die israelische Armee meldete heute früh Raketenbeschuss aus dem Libanon. Medienberichten zufolge sind zehn Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.