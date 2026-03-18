Nach der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg gibt es erste Vorgespräche zwischen der CDU und den Grünen. (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat zwischen Grünen und CDU ein Austausch über die Aufnahme von Sondierungen begonnen. Darin solle die Möglichkeit einer Weiterführung der gemeinsamen Regierungs-Zusammenarbeit ausgelotet werden. Eine Bestätigung beider Seiten lag zunächst nicht vor. Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg seit 2016 gemeinsam. Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent.

Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt derzeit als einzig realistische Option für eine Regierungsbildung, da die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen hatte.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.