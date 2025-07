Zwei EU-Diplomaten hätten eine Annäherung bestätigt. Demnach könnte der Zollsatz von 15 Prozent auch für Autos gelten. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Zölle für einige Produkte wie Flugzeuge, Spirituosen und medizinische Geräte sollen dem Bericht zufolge entfallen. Zwei EU-Diplomaten hätten eine Annäherung bestätigt. Demnach könnte der Zollsatz von 15 Prozent auch für Autos gelten. Ungeachtet der Fortschritte bereite die EU jedoch für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen weiter ein Paket mit Vergeltungszöllen im Volumen von 93 Milliarden Euro vor, heißt es weiter.

Bundeskanzler Merz deutete an, dass im Handelsstreit zwischen der EU und den USA eine Einigung bevorstehen könnte. Vor seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron sagte er am Abend in Berlin, man werde unter anderem über die "aktuelle Handelspolitik" beraten, "zu der wir in diesen Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte".

Macron sagte mit Blick auf die Gespräche der vergangenen Tage mit weiteren Spitzenpolitikern europäischer Staaten: "Wir teilen das Ziel der Stabilität und der niedrigstmöglichen Zölle". Dabei wolle Europa aber "selbstverständlich auch aus als Partner respektiert werden".

