Venezuela Berichte über Explosionen in Caracas - Hintergründe noch unklar
Aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas werden mehrere Explosionen gemeldet. In ersten Agenturberichten ist zudem die Rede von tieffliegenden Flugzeugen und aufsteigenden Rauchwolken. Im südlichen Teil von Caracas, unweit einer großen Militärbasis, fiel laut Reuters die Stromversorgung aus.
Die Hintergründe sind bislang noch unklar. US-Präsident Trump hatte zuletzt wiederholt von der Möglichkeit von US-Angriffen auf das venezolanische Festland gesprochen. Er drängt seit längerem auf eine Entmachtung von Präsident Maduro. Das US-Militär greift in der Region zudem seit September immer wieder Schiffe an, die angeblich am Drogenhandel beteiligt sind.
Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.