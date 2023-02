Wiederholungswahl in Berlin

Wiederholungswahl Berlin - CDU-Wahlparty (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Die Wählerinnen und Wähler in Berlin haben die rot-grün-rote Koalition in Berlin abgestraft und die CDU erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder zur stärksten Partei gemacht. Die Regierungsparteien SPD, Grüne und Linke mussten bei der Wiederholungswahl am Sonntag den Hochrechnungen zufolge Verluste hinnehmen.

Die SPD von Bürgermeisterin Franziska Giffey erzielte gar ihr bislang schwächstes Ergebnis bei einer Abgeordnetenhauswahl, Giffey räumte die Niederlage ein. Die AfD wird wieder vertreten sein, die FDP muss zittern.

Die Abstimmung in Berlin musste wiederholt werden, weil es bei der ursprünglichen Wahl zum Abgeordnetenhaus und den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021 schwere Pannen gegeben hatte.

Prognose und Hochrechnungen zur Wahl

Möglich wären nach den vorliegenden Hochrechnungen unterschiedliche Bündnisse. Neben einer CDU-geführten Koalition mit der SPD oder Schwarz-Grün wäre auch denkbar, dass SPD, Grüne und Linke zusammen weiterregieren. Die CDU sieht einen klaren Regierungsauftrag, könnte aber trotz des fulminanten Wahlsieges am Ende leer ausgehen.

Ob die rot-grün-rote Koalition weitermacht, ist auch eine Frage des Verhältnisses von SPD und Grünen. Landen die Grünen vor den Sozialdemokraten, würde die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch Anspruch auf den Posten der Regierenden Bürgermeisterin erheben. Ob die SPD das mitmacht, ist unklar. Jarasch hatte sich vor der Wahl für eine Fortsetzung der bisherigen Koalition, allerdings unter ihrer Führung, ausgesprochen. Die SPD traf keine Koalitionsaussage.

Welche Koalitionen sind möglich?

Wer auch immer künftig in Berlin koaliert, kann es maximal bis 2026 tun. Da es sich um eine Wiederholungs- und keine Neuwahl handelt, ändert sich nichts an der Legislaturperiode. Sie begann 2021 und dauert fünf Jahre. Die Parteien mussten mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie zuvor.

Sicher ist: Der nächste Berliner Senat steht vor großen Aufgaben, vor allen in der Wohnungs- und Verkehrspolitik. Auch Vertrauen muss zurückgewonnen werden: Nirgendwo sonst in Deutschland fühlen sich die Bürger so schlecht regiert wie in Berlin. 74 Prozent sind mit dem derzeitigen rot-grün-roten Senat unzufrieden, das ist der schlechteste Wert für eine Landesregierung in ganz Deutschland.

Die Wahl verlief dieses Mal weitgehend pannenfrei. Internationale Wahlbeobachter des Europarats zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf. Die zehnköpfige Delegation hatte in kleinen Teams Wahllokale in allen zwölf Berliner Bezirken besucht. Insgesamt gab es 42.000 Wahlhelfer, 8000 mehr als bei der Pannen-Wahl.

Wahlkabine aus Pappe in Berlin-Schmargendorf: Dieses Mal verlief die Abstimmung weitgehend ohne Pannen, auch wenn auch mal improvisiert wurde. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Die Wiederholung der Wahl war vom Berliner Landesverfassungsgerichtshof vor rund drei Monaten angeordnet worden. Die Richter monierten, dass Tausende bei der ursprünglichen Abstimmung im September 2021 nicht unbeeinflusst hatten wählen können, weil damals rund die Hälfte aller Wahllokale noch nach 18 Uhr geöffnet war. In vielen Wahllokalen waren zudem nicht ausreichend Stimmzettel vorhanden – oder die falschen.

Quellen: Moritz Küpper, Sandra Schulz, Birgit Wentzien, Frank Capellan, Dirk-Oliver Heckmann, Gudula Geuther, Ann-Kathrin Büüsker, Nadine Lindner, Johannes Kuhns, Sebastian Engelbrecht und Agenturen