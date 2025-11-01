Flughafen BER

Außenfassade des Berliner Fughafens BER (IMAGO / Christian Offenberg)

Man könne derzeit nicht sagen, wer hinter den Drohnenflügen stecke, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Sichtung war der Flugbetrieb am BER gestern Abend für kurze Zeit eingestellt worden. Flüge wurden umgeleitet und Starts verschoben. Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Betrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört.

Die Zahl solcher Vorfälle steigt seit Jahren. Drohnenflüge sind in einem Radius von 1,5 Kilometern um Flughäfen verboten, weil sie Starts und Landungen gefährden können.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.