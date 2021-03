Bestenliste Die besten 7 im März

Verbunden sein oder froh oder traurig - in sieben Büchern für alle Altersgruppen geht es um vielerlei Gefühle. In Alltagssituationen, auf dem Heimweg von der Schule, aber auch während des 1. Weltkriegs in Flandern oder der Weltwirtschaftskrise 1934 in Amerika. Und es geht ums Sehen und Verstehen. Jede Menge großartiger Lesestoff mit starken Frauenfiguren.

Jurorin Christiane Raabe im Gespräch mit Ute Wegmann

