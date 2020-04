Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland bedroht zunehmend Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Die Zahl der Todesfälle in solchen Einrichtungen häufen sich, die Infektionen nicht nur unter Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch beim Pflegepersonal steigen rasant. Pflegeheime hätten sich zu hochgefährlichen Orten für Pflegekräfte und alte Menschen entwickelt, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Familien sind in Sorge und wollen ihre Angehörigen aus Heimen holen. Und Vertreter der Altenpflege fordern eine bessere Ausstattung der Alten- und Pflegeheime im Kampf gegen das Coronavirus.

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, sprach im Dlf-Interview von einer schwierigen Situation, da man momentan nicht einschätzen könne, wie die unterschiedlichen Einrichtungen betroffen seien. Er machte aber darauf aufmerksam, dass fast 14.000 stationären Pflegeeinrichtungen und damit der größte Teil in Deutschland derzeit nicht vom Coronavirus betroffen seien. Dies sei ein Ergebnis von gut durchdachten Schutzmaßnahmen.

Dass es in Pflegeheimen zu Infektionsketten kommen könne, sei nicht auszuschließen, sagte Westerfellhaus. Die jetzt verhängten strikten Besuchsverbote seien jedoch der richtige Weg, um die Menschen dort zu schützen. Für Menschen, die im Sterben lägen, müsse es jedoch möglich gemacht werden, dass sie von ihren Angehörigen in den letzten Stunden ihres Lebens begleitet werden könnten - ohne dabei jedoch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner zu gefährden.

Lesen Sie hier in Kürze der vollständige Interview.