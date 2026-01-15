"Sozialer Wohn-Monitor 2026"

An der Fassade eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses sind zahlreiche Balkone und Fenster zu sehen, zwei Hubarbeitsbühnen stehen vor dem Gebäude. (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

Vor allem in den Metropolregionen, Groß- und Universitätsstädten würden dringend mehr Sozialwohnungen benötigt, heißt es im "Sozialen Wohn-Monitor 2026", den das "Pestel Institut" zusammen mit dem Bündnis "Soziales Wohnen" in Berlin vorstellte. Um das Defizit bis 2030 abzubauen, müssten rund 400.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, sagte der Studienleiter des Instituts, Günther. Allerdings deute aktuell alles darauf hin, dass es künftig bundesweit lediglich rund 200.000 neu gebaute Wohnungen pro Jahr geben werde.

Das Bündnis , zu dem unter anderem der Mieterbund, die IG Bau, Sozialverbände und Akteure der Bauwirtschaft angehören, forderte einen "Bund-Länder-Pakt". Sozialer Wohnungsbau müsse zur Chefsache werden, im Kanzleramt, genauso wie in den Staats- und Senatskanzleien der Länder, hieß es.

