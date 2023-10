Im Moment würden die Gelder für das von Russland angegriffene Land weiter fließen, aber es bleibe nicht viel Zeit, erklärte Biden in einer Pressekonferenz in Washington. Es sei unter keinen Umständen hinzunehmen, dass die amerikanische Hilfe für die Ukraine unterbrochen werde. Zuvor hatte der Kongress einen Übergangshaushalt bis zum 17. November ohne neue Gelder für die Ukraine beschlossen, um einen Regierungsstillstand abzuwenden. Biden versicherte aber der Ukraine und den westlichen Verbündeten der USA, dass sie weiter auf Washington zählen könnten. Man werde das hinbekommen, erklärte der US-Präsident. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Nikolenko, zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, dass sein Land ungeachtet der Haushaltsprobleme weitere US-Hilfen erhalten werde. Dieser Sicht schloss sich auch der EU-Außenbeauftragte Borrell bei seinem Besuch in Kiew an