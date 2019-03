Eine linke Kunst, global, transparent, transgender und hochmoralisch, feiert international sich selbst, ein juste milieu, das immer Recht hat. Die Kunstkritik als Korrektiv hat so gut wie ausgedient. Wie kommt es, dass eine Kunst des guten Gewissens triumphiert, während der Zynismus des Marktes keine Grenzen kennt?

Ulf Erdmann Ziegler, Jahrgang 1959, studierte visuelle Kommunikation in Dortmund, Literaturwissenschaft und Psychologie in Berlin und lebt in Frankfurt am Main. Er war Kunstredakteur der "taz" und veröffentlicht Essays und Romane sowie Arbeiten zu Kunst und Fotografie. Zuletzt erschien bei Suhrkamp der Roman "Und jetzt du, Orlando!" und der Interviewband (zusammen mit Dominik Wichmann) "Bernd & Hilla Becher im Gespräch" bei Schirmer/Mosel.