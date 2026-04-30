Internationale Energieagentur

IEA-Chef: Größte Energiekrise der Geschichte bestätigt (Omar Havana/AP/dpa)

Die aktuellen Ereignisse gäben ihm leider recht, sagte Birol in Paris. Die Öl- und Gasmärkte befänden sich in großen Schwierigkeiten. Ölpreise von mehr als 120 Dollar pro Fass setzten viele Länder unter Druck. Neben Öl und Gas seien auch Düngemittel sowie Petrochemikalien von Lieferengpässen betroffen.

Eine der Fragen sei, wie sich diese Krise auf die Energiewirtschaft und darüber hinaus auf Umweltfragen auswirken werde. Birol äußerte sich bei einem Treffen zur nächsten Weltklimakonferenz im November im türkischen Antalya.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die für die weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte wichtige Straße von Hormus durch das iranische Militär weitgehend gesperrt. Der Ölpreis stieg seither deutlich an. Die US-Armee blockiert ihrerseits iranische Häfen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.