Bundeskriminalamt

Holger Münch, BKA-Chef (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr sagte Münch dem " Tagesspiegel ", die AfD könnte ​Zugriff ​auf sensible Daten und Informationen ‌erhalten. Der Informationsaustausch zwischen den Landeskriminalämtern sei dann in Gefahr, betonte der BKA-Chef. Für ein Löschen von Informationen plädierte er allerdings nicht.

Münch ergänzte, das BKA wisse nicht, wie viele AfD-Mitglieder in der Behörde arbeiten. Eine Parteimitgliedschaft sei nicht anzeigepflichtig. Der BKA-Chef hob allerdings hervor, falls aber die AfD bundesweit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft würde, hätte dies Auswirkungen auf die internen Sicherheitsüberprüfungen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.