Für Hunde ist die Silvesterböllerei eine Qual. (imago / Marius Schwarz)

Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet gegenüber dem Vorjahr mit 10 bis 15 Prozent mehr Ware im Handel. 2024 verzeichnete die Branche nach eigenen Angaben einen Umsatz von 197 Millionen Euro.

Ärztevertreter, Umwelt- und Tierschützer sowie weitere Organisationen fordern ein generelles Verbot. Sie verweisen unter anderem auf die Verletzungsgefahr und die Belastung der Krankenhäuser. Die Innenminister von Bund und Ländern konnten sich zuletzt nicht auf ein Verbot von privatem Feuerwerk einigen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.