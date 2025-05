Treffen in Istanbul

Botschafter Makeiev: "Russland will uns vernichten und verachtet die ganze Welt"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, hat Russland vor dem Beginn der Verhandlungen in Istanbul vorgeworfen, kein Interesse an einem Ende des Krieges in der Ukraine zu haben. Makeiev sagte im Deutschlandfunk, Russland simuliere nur Diplomatie und wolle in Wahrheit nicht verhandeln. In Istanbul sollen heute direkte Verhandlungen zwischen Delegationen aus Kiew und Moskau beginnen.