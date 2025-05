Gipfeltreffen in Tirana

Eine Reiterstatue des albanischen Nationalhelden "Skanderbeg" steht im Stadtzentrum von Tirana neben einer albanischen Flagge. (Armando Babani / EPA / dpa / Armando Babani)

"Europa ist vereint"

Der britische Premierminister Starmer sagte im Vorfeld, das Treffen in Tirana sende ein starkes Signal in einem kritischen Moment. Europa sei vereint. Starmer verlangte Konsequenzen für die "Verweigerung des Friedens" durch den russischen Präsidenten Putin. "Wenn Russland nicht an den Verhandlungstisch kommen will, muss Putin den Preis dafür zahlen". Putins Taktik zu zögern und aufzuschieben sei unerträglich.

NATO-Generalsekretär Rutte betonte, Putin begehe einen "enormen Fehler", indem er Vertreter aus der zweiten Reihe nach Istanbul entsandt habe. Der russische Staatschef wisse sehr wohl, dass der Ball derzeit in seinem Feld liege. Der gesamte Druck liege auf Putin.

Informelle Plattform

Im Unterschied zum Europarat mit seinen 46 festen Mitgliedern versteht sich die EPG als informelle Plattform für geostrategische Fragen, Digitalisierung, Energie und Klima. Eine große Rolle spielen bei den EPG-Treffen Gespräche im kleinen Kreis. Die offiziellen Gastgeber des Gipfels in Tirana sind EU-Ratspräsident Costa und der albanische Ministerpräsident Rama, der sich mit seiner Sozialistischen Partei (PS) bei der Parlamentswahl jüngst eine vierte Amtszeit sicherte . Im Herbst ist der dann siebte Gipfel in Dänemark geplant.

