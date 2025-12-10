Medienrecherche

Demnach beklagten Schulleitungen an rund 400 Einrichtungen entsprechende Vorkommnisse in Klassenzimmern oder auf dem Schulhof. Jugendliche hätten ihre Mitschüler etwa wegen ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung beleidigt, ausländerfeindliche Lieder gesungen, den Hitlergruß gezeigt oder frauenfeindliche Äußerungen aus einem islamistischen Kontext heraus getätigt. Knapp drei Viertel würden dem rechten Rand zugeordnet, 3 Prozent als linksextremistisch bewertet, 10 Prozent als religiös motiviert. Alle anderen hätten nicht klar politisch eingeordnet werden können. Offizielle Zahlen gibt es in Bayern nicht. Der BR schrieb nach eigenen Angaben 1.500 Schulen und damit fast alle weiterführenden staatlichen Schulen an, von denen 600 antworteten. Aus mehreren anderen Bundesländern wurden zuletzt ähnliche Befunde gemeldet.
