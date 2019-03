Kein einziger der acht Anträge zum Brexit erhielt bei der Abstimmung im britischen Unterhaus gestern eine Mehrheit. Das Frustierende an der derzeitigen Situation sei, dass immer alle Möglichkeiten zur Wahl stünden, so Hobhouse weiter. Auch der Brexit-Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hat und der bereits zweimal abgewählt worden sei, komme ständig wieder auf den Tisch.

"Wenn mann immer nur mit Ja oder Nein stimmen kann und es keine Präferenzen gibt und immer alles zurückkommt auf den Tisch, dann macht das einen Durchbruch schwierig", erklärte die in Deutschland geborene Abgeordnete der Liberalen im britischen Parlament. Irgendjemand müsse mal auf die Idee kommen, zwei Optionen zusammenzubringen - etwa Mays Deal und ein zweites Referendum dazu, schlug Hobhouse vor.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.