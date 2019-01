Das Modell NorwegenNorwegen/EU Nicht drinnen, nicht draußen hält Horn, Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, für eine noch relativ gute Schadensbegrenzung. Die Labour-Partei in Großbritannien strebe dies an. Wenn die konservative Partei zustimmen würde, könne man auf diesem Weg weiterfahren und die Unsicherheiten wären geringer, so Horn. Die Politik in Großbritannien müsse sich nun einigen, welche Art Brexit sie wolle.

Die vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes - freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital - gehören für Horn zusammen. In der EU fehle allerdings eine europaweit gültige Sicherung im Hinblick auf soziale Risiken. Wenn die Grundfreiheiten benutzt würden, um Sozialsysteme unter Druck zu setzen, dann litten die Menschen unter den Grundfreiheiten und wendeten sich dagegen. Das sei in Großbritannien passiert.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.