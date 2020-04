Briefe an Beethoven "Lieber Ludwig, gefangen nimmt mich Musik von dir"

In seinem CD-Projekt „Mein Beethoven“ hat sich Jazz-Kontrabassist Dieter Ilg intensiv mit der Musik des Komponisten auseinander gesetzt. Sein Brief an Beethoven ist verbunden mit einer Einladung. Bei Sonntagsbraten und Wein mit dem Wiener Klassiker über Musik zu diskutieren, wäre ganz nach Ilgs Geschmack.

Von Dieter Ilg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek